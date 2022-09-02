Фьюри - Усику: Ты будешь разбит вдребезги, средневес. Выходи и дерись в декабре

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в жесткой форме призвал Александра Усика принять титульный бой в декабре нынешнего года.

«Усик, средневес. Ты сказал, что хочешь титул WBC, который у меня есть. Я держу его очень крепко. Все дороги ведут к семифутовому бегемоту, который полностью уничтожит тебя, средневес.

Ты будешь разбит вдребезги. Сказал, что хотел подраться со мной после того, как победил бодибилдера, а теперь ведешь себя как сукин сын, убегаешь, прячешься, говоришь, что травмирован. У тебя нет травм.

Выходи и сражайся в декабре. Хотя неважно, декабрь это, апрель или август следующего года, результат будет один – я тебя уничтожу! Соберись с духом и позвони мне, придурок», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, что 20 августа Усик победил другого представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.