«Его захватили цыгане». Усик заявил, что хочет отобрать у Фьюри чемпионский пояс WBC

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик обозначил следующую цель.

«Я хочу титул WBC. Его захватили цыгане, какой-то король. Мы не знаем, что у Тайсона в голове. Все знают, что это очень сумасшедший парень. Я бы очень хотел, чтобы этот бой состоялся в следующем году», - сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, что 20 августа Усик победил другого представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил свои титулы. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.