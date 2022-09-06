Джошуа согласился провести поединок с Фьюри

Британский боксер Энтони Джошуа отреагировал на вызов своего соотечественника Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри записал видеообращение, на котором выразил готовность подраться с Джошуа.

– Спокойно. Я не веду онлайн-дискуссий ради шума. Если ты действительно хочешь подраться, свяжись с 258 MGT . Я буду готов выйти на ринг в декабре, – написал Джошуа в своих соцсетях.

Добавим, что в своей карьере Фьюри одержал 32 победы, один поединок с его участием завершился вничью. На счету Джошуа 24 победы и три поражения, два из которых от украинца Александра Усика.