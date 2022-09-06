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Джейк Пол и Андерсон Сильва проведут бой 30 октября

Поединок пройдет по правилам бокса.
06 сентября 2022 23:04
автор: Артур Гичунцев

Американский блогер Джейк Пол сразится с легендой UFC Андерсоном Сильвой. Об этом сообщила пресс-служба промоушена, который принадлежит Полу.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 30 октября в городе Финикс.

Напомним, Джейк Пол уже встречался с чемпионом UFC: в прошлом году он нокаутировал Тайрона Вудили, который владел титулом в полусреднем дивизионе, а до этого боя Пол победил австралийца Бена Аскрена, экс-чемпиона Bellator.

Что касается Андерсона Силвы, то за всю карьеру в ММА бразилец одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. Он был чемпионом UFC в среднем весе. К слову, в боксе Сильва выиграл 3 поединка и уступил один раз.

источник: «Советский спорт»
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