Джейк Пол и Андерсон Сильва проведут бой 30 октября

Американский блогер Джейк Пол сразится с легендой UFC Андерсоном Сильвой. Об этом сообщила пресс-служба промоушена, который принадлежит Полу.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 30 октября в городе Финикс.

Напомним, Джейк Пол уже встречался с чемпионом UFC: в прошлом году он нокаутировал Тайрона Вудили, который владел титулом в полусреднем дивизионе, а до этого боя Пол победил австралийца Бена Аскрена, экс-чемпиона Bellator.

Что касается Андерсона Силвы, то за всю карьеру в ММА бразилец одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. Он был чемпионом UFC в среднем весе. К слову, в боксе Сильва выиграл 3 поединка и уступил один раз.