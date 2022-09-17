Головкин оказался тяжелее Альвареса на взвешивании перед боем в Лас-Вегасе

Стали известны результаты взвешивания казахстанского боксера Геннадия Головкина и представителя Мексики Сауля Альвареса перед очным поединком.

Отметим, что весы под 40-летним Головкиным показали результат 76,1 кг, а под его соперником 75,9 кг. Их бой запланирован в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе.

К слову, боксеры уже встречались дважды: первое противостояние завершилось вничью, а второй поединок остался за мексиканцем по решению судей.

Всего в своей карьере Головкин провел 44 боя, одержал 37 побед и потерпел одно поражение. На счету 32-летнего Альвареса 57 побед, две ничьи и два поражения.