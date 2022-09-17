Хабиб пожелал удачи Головкину в поединке с Альваресом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к боксеру из Казахстана Геннадию Головкину перед поединком с представителем Мексики Саулем Альваресом.

Отметим, что бой между спортсменами запланирован в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе. Боксеры уже провели два очных поединка: первое противостояние завершилось вничью, а второй бой остался за мексиканцем по решению судей.

– Удачи тебе, Гена. Сделай это для своих болельщиков, – написал Хабиб в своих соцсетях.

Добавим, что всего в своей карьере Головкин провел 44 боя, одержал 37 побед и потерпел одно поражение, один поединок завершился вничью. На счету 32-летнего Альвареса 57 побед, две ничьи и два поражения.