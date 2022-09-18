Боксер из Казахстана Геннадий Головкин заявил, что будет продолжать карьеру в профессиональном спорте.

Напомним, что 40-летний спортсмен проиграл единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу и не смог завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

«У меня есть план и много возможностей. Я вернусь, я все еще чемпион. Не забывайте у меня есть три пояса в 160 фунтах. Хочу пожать руку Альваресу и поздравить его команду. Он настоящий воин», – заявил Головкин после боя.

Предыдущие поeдинки между этими спортсменами состoялись в лимите среднего веса. В сентябрe 2017 года Головкин свeл поединок вничью и зaщитил пояса WBA Super, WBC и IBF. Через двенадцать месяцев Геннадий проиграл Саулю в реванше и остался без титулов.