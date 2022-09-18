Кудряшов дал гастрономический совет Альваресу после его победы над Головкиным

Российский боксер Дмитрий Кудряшов отреагировал на победу мексиканца Сауля Альвареса над казахстанцем Геннадием Головкиным.

Напомним, что 34-летний спортсмен победил единогласным решением и смог отстоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

«Канело не смотрелся человеком, который на голову выше Головкина. Если он не начнет есть котлеты из мексиканского мяса «делов не будет». В 76 кг ему не хватает мощи на листьях салата. В свою очередь Гене будет очень сложно догнать Эрисланди Лару – претендента на пояс WBA, который принадлежит Головкину», – цитирует Кудряшова «ММА Метарейтинг».

Напомним, что в сентябрe 2017 года Головкин свeл поединок вничью и зaщитил пояса WBA Super, WBC и IBF. Через двенадцать месяцев Геннадий проиграл Саулю в реванше и остался без титулов.