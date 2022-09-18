Президент Казахстана обратился к Головкину после поражения от Альвареса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку боксеру Геннадию Головкину после его поражения в титульном бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, что 40-летний спортсмен проиграл единогласным решением судей и не смог завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» — цитирует Токаева местный телеграм-канал ORDA.

Для боксеров это было уже третье очное противостояние. Первый бой казахстанца и мексиканца закончился раздельной ничьей. Во втором поединке Сауль победил раздельным решением судей.