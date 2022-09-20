Следующим соперником Головкина станет кубинец Лара

Стало известно о том, с кем проведет свой следующий поединок боксер из Казахстана Геннадий Головкин.

По информации зарубежных СМИ, у чемпиона IBF и WBA в среднем весе запланирована обязательная защита титула против представителя Кубы Эрисланди Лары. Отмечается, что бой должен состояться в течение следующих 120 дней.

Напомним, что ранее Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса в бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Всего в своей карьере 40-летний спортсмен одержал 42 победы и потерпел два поражение. Один поединок с его участием завершился вничью.

Что касается Лары, то на счету 39-летнего кубинца 28 побед, 3 ничейных результата и три поражения.