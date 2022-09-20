Пакьяо проведет показательный бой с французом Заяни в феврале 2023 года

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернется на ринг в феврале 2023 года. Об этом сообщают филиппинские СМИ.

По информации источника, соперником 43-летнего спортсмена станет представитель Франции Джабер Заяни. Боксеры проведут между собой восьмираундовый показательный поединок. Отмечается, что местом проведения боя станет Саудовская Аравия.

Напомним, Пакьяо объявил о завершении своей карьеры осенью прошлого года. В ринге он одержал 62 победы и потерпел восемь поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

Что касается Заяни, то на счету 28-летнего спортсмена 15 побед в 15 боях.