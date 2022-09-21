Мейвезер ведет переговоры о втором поединке с Макгрегором в следующем году

Американский боксер Флойд Мейвезер анонсировал свой второй поединок с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором из Ирландии.

Напомним, что в 2017-м представитель ММА проиграл спортсмену из США техническим нокаутом в десятом раунде.

«У меня будет выставочный бой в Дубае в ноябре, а в 2023 году — с Конором Макгрегором. Не знаю, будет ли он выставочный или реальный. Переговоры уже велись. Я бы предпочел выставочный поединок. Уже не участвую в боях, в которых могу получить ущерб», - цитируют Мейвезера зарубежные СМИ.

Добавим, что 25 сентября американец встретится в Японии с местным бойцом ММА Асакурой.

Отметим, что Макгрегору сейчас 34 года. В смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

В актие 45‑летнего Мейвезер в боксе выиграл все 50 боев (из них - 27 нокаутом).