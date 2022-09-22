Александр Усик: Несмотря на всю крутость, Фьюри боится меня

Украинец Александр Усик выразил мнение, что британец Тайсон Фьюри не горит желанием выходить с ним на ринг.

«Несмотря на всю его крутость и то, как о нем говорят, Фьюри боится меня. Да, меня», – заявил Усик в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик могут провести бой в феврале 2022 года.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец – является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. К слову, оба боксера не знают поражений на профессиональной арене.