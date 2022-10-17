Василий Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории

Украинец Василий Ломаченко огласил тройку лучших представителей бокса.

По его словам, яркий след в истории этого вида спорта оставили американцы Мохаммед Али, Майк Тайсон и Рой Джонс.

«Не хочу говорить, кто какое место занимает. Я считаю их тремя лучшими бойцами в нашем виде спорта», – добавил украинец в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, Василий Ломаченко – экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound. На профессиональном ринге он одержал 16 побед и потерпел 2 поражения.