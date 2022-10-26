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Бивол – о бое с Рамиресом: Хочу увидеть, что в его рекорде больше нет нолика в графе поражений

За всю карьеру мексиканец одержал 44 победы.
26 октября 2022 16:59
автор: Артур Гичунцев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Дмитрий Бивол высказался о поединке против мексиканца Хильберто Рамиреса.

«Он хочет этого боя, хочет титул. Но и я не хочу расставаться с поясом. Я здесь не для того, чтобы просто так отдавать бои.

Я хочу победы, хочу увидеть, что в его рекорде больше нет нолика в графе поражений. Я не уверен вообще, что моя карьера продлится до 44 боев. Вряд ли я столько набоксирую», – сказал россиянин YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Бивол одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения. Рамирес также не знает поражений. На его счету 44 победы кряду.

К слову, их поединок состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и будет показан в прямом эфире Первого канала.

источник: «Советский спорт»
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