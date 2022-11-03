Бивол и Рамирес провели дуэль взглядов (видео)

5 ноября российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой против мексиканца Хильберто Рамиреса.

Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), а на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Сегодня, 3 ноября, Бивол и Рамирес схлестнулись лицом к лицу. Соответвтующее видео появилось на YouTube-канале FIGHTER CHANNEL 2.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Бивол одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения. В данный момент именно он владеет титулом по версии WBO. Рамирес также не знает поражений. На его счету 44 победы кряду.