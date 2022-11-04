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Бивол – о заявлении Рамиреса: Мне без разницы, что у него в голове

По словам россиянина, он сосредоточил внимание на других вещах.
04 ноября 2022 13:27
автор: Артур Гичунцев

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на высказывание мексиканца Хильберто Рамиреса, который заявил, что не считает россиянина сильным боксером.

«Честно, меня это не удивляет. Мне без разницы, что у него в голове. Я, напротив, считаю его одним из своих самых сложных оппонентов. Такой настрой помогает мне оставаться более сфокусированным.

Рамирес высокий, левша и он уверен в себе. Я помню об этом, и это помогает мне не терять концентрацию», – заявил россиянин зарубежным СМИ.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Бивол одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения. Рамирес также не знает поражений. На его счету 44 победы кряду.

К слову, их поединок состоится 5 ноября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Посмотреть его можно будет в прямом эфире Первого канала. Старт трансляции – 23.50 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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