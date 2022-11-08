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Менеджер Усика – о бое с Фьюри: Мы сделали все. Теперь одному парню остается сказать «да»

Ранее сообщалось, что поединок может состояться в феврале 2023 года.
08 ноября 2022 23:40
автор: Артур Гичунцев

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком зависит от решения британского боксера. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

По его словам, уроженец Крыма пошел на всевозможные уступки ради организации боя и теперь ждет ответа от Фьюри.

«С нашей стороны все сделано. Абсолютно все. Так что только одному парню остается сказать «да», и мы сделаем это. Этим парнем является Фьюри», – заявил менеджер американским СМИ.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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Менеджер Усика – о бое с Фьюри: Мы сделали все. Теперь одному парню остается сказать «да»
Ранее сообщалось, что поединок может состояться в феврале 2023 года.
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