Бивол сфотографировался с наградой «Боксер года по версии WBA»

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол выложил фотографию, на которой он держит приз «Боксер года по версии WBA».

«Это большая честь для меня – получить первую награду «Боксер года по версии WBA», – подписал публикацию россиянин.

Фото: соцсеть Дмитрия Бивола

Напомним, в 2022 году Дмитрий Бивол провел два боя и одержал две победы: он победил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Всего за карьеру 31-летний россиянин провел 21 бой и одержал 21 победу.