WBC назначил Ковалеву претендентский бой с бывшим соперником Усика

Российский боксер Сергей Ковалев встретится на ринге с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным источника, их бой пройдет в полуфинале отборочного турнира от WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Отмечается, что стороны должны согласовать поединок до 24 февраля. В противном случае организация устроит промоутерские торги.

Напомним, 39-летний Ковалев – экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO. На его счету 40 побед и 4 поражения. В активе 34-летнего Мчуну – 23 победы и 6 поражений, в том числе от украинца Александра Усика.