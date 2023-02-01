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WBC назначил Ковалеву претендентский бой с бывшим соперником Усика

Стороны должны договориться до 24 февраля.
01 февраля 2023 20:03
автор: Артур Гичунцев

Российский боксер Сергей Ковалев встретится на ринге с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным источника, их бой пройдет в полуфинале отборочного турнира от WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Отмечается, что стороны должны согласовать поединок до 24 февраля. В противном случае организация устроит промоутерские торги.

Напомним, 39-летний Ковалев – экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO. На его счету 40 побед и 4 поражения. В активе 34-летнего Мчуну – 23 победы и 6 поражений, в том числе от украинца Александра Усика.

источник: «Советский спорт»
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