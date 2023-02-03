Поветкин - о победе Бетербиева над Ярдом: Если бы не вмешались секунданты, Артур бы добил соперника

Заслуженный мастер спорта Александр Поветкин высказался о победе российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Бетербиев – молодец! Еще могу сказать? Да, у него что-то не получалось, потому что Ярд тоже хороший боксер. Но я считаю, что Бетербиев выполнил свою миссию. Подошел и ударил, то что было нужно. Остановка боя не удивила. Если бы не вмешались секунданты, Артур бы добил соперника», - приводит слова Поветкина MMA.metaratings.ru

Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO.

На счету Бетербиева теперь 19 побед нокаутом и ни одного поражения. Ярд потерпел свое третье поражение в 26 поединках.