Тони Беллью считает, что Усик победит Фьюри

Британский боксер Тони Беллью поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок состоится 29 апреля. Место боя определится в течение следующих шести или семи дней

«Я всегда думал, что Фьюри слишком большой для Усика. Но чем ближе дата поединка, тем больше я склоняюсь к победе украинского боксера. Усик - единственный, кто может победить Тайсона», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру провел 20 боев и одержал 20 побед. В активе Фьюри - 33 выигрыша в 34 поединках.