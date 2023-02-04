Сауль Альварес назвал Усика одним из лучших боксеров планеты

Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал лучших представителей своего вида спорта.

«В мире есть много хороших боксеров. Но я думаю, звание лучшего заслуживает Тайсон Фьюри. И, пожалуй, Александр Усик», – заявил мексиканец зарубежным СМИ.

Напомним, Александр Усик – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO. Что касается Фьюри, то британец владеет титулом по версии WBC.

К слову, 29 апреля боксеры проведут бой. В ближайшее время промоутеры объявят место проведения встречи. Вероятно, поединок пройдет в Саудовской Аравии.