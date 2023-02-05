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Американский боксер Арреола назвал Усика величайшим, но отдал предпочтение Фьюри

Поединок состоится 29 апреля.
05 февраля 2023 13:51

Американский боксер Крис Арреола поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок состоится 29 апреля. Место боя определится в течение следующих шести или семи дней.

«Я ставлю на победу Тайсона. Тем не менее, Усика нельзя сбрасывать со счетов. Он один из величайших боксеров-любителей всех времен», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру провел 20 боев и одержал 20 побед. В активе Фьюри - 33 выигрыша в 34 поединках.

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