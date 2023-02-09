Уайлдер предложил Нганну провести два боя в разных видах спорта

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер изъявил желание провести несколько поединков с бывшим чемпионом UFC в аналогичной категории Фрэнсисом Нганну.

«Меня интересует этот бой, я бы хотел провести его в Африке. Я восхищаюсь Фрэнсисом за то, что он следует своему сердцу и делает то, что считает правильным. Мне это очень интересно - давай. У меня даже есть такая идея: давай заключим сделку на два боя. Ты приходишь в мой вид спорта, а я на ваш. Я настоящий воин. Я отношусь к этому очень серьезно и хочу сделать что-то особенное», - сказал Уайлдер YouTube-каналу Trill Boxing Talk.

Напомним, Нганну не смог договориться с UFC о продлении контракта. По некоторым данным, его не устроили финансовые условия соглашения.