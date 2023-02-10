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Хирн заявил, что бой Усика и Фьюри может не состояться

Ранее сообщалось, что поединок пройдет в апреле 2023 года.
10 февраля 2023 16:59
автор: Артур Гичунцев

Британский промоутер Эдди Хирн ошарашил болельщиков. В частности, он заявил, что самый ожидаемый бой в мире бокса может не состояться. Речь идет о противостоянии британца Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком.

«Существует вероятность, что бой Фьюри и Усика не состоится. Я думаю, он все же состоится. Но если нет, мы можем заработать много денег, дав Фьюри бой против Энтони Джошуа. Возможно, мы организуем этот бой летом. Но я без понятия. То же самое могу сказать про бой Фьюри с Уайлдером», – заявил Хирн британским СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
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Хирн заявил, что бой Усика и Фьюри может не состояться
Ранее сообщалось, что поединок пройдет в апреле 2023 года.
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