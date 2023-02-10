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Фьюри – об организации боя с Усиком: Сплошные разговоры и никакой конкретики

Британец не видит прогресса в переговорах.
10 февраля 2023 21:09
автор: Артур Гичунцев

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, как обстоят дела с организацией поединка против украинца Александра Усика. По его словам, стороны пока не достигли соглашения, хотя, ранее сообщалось, что бой пройдет в апреле.

«Переговоры по бою против Усика все еще продолжаются. Сплошные разговоры и никакой конкретики», – заявил Фьюри, отметив, что не следит за публикациями на эту тему, так как она наводит его на депрессию.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет в апреле 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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