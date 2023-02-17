Польская ассоциация бокса бойкотирует чемпионат мира с участием России и Белоруссии

Польская ассоциация бокса объявила, что не примет участие в мужском и женском чемпионатах мира по боксу с участием спортсменов из России и Белоруссии.

«Мы приняли постановление, что не будем выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», - сказал глава организации Мачей Демель польской прессе.

Женский чемпионат мира состоится в Индии с 15 по 31 марта, а мужской - в Ташкенте с 1 по 14 мая. О бойкоте, который начали США и Ирландия, помимо Польши объявили Швеция, Чехия, Великобритания и Канада.

Напомним, что прошлой осенью Международная ассоциация бокса отменила все санкции в отношении России и Белоруссии, заявив, что спорт должен быть вне политики.