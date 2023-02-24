Отец Фьюри потребовал от Усика уважения

Британский боксер Тайсон Фьюри не хочет поровну делить гонорар от боя с украинцем Александром Усиком.

Джон Фьюри, отец Тайсона, оправдал решение сына.

«Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он и является. Усик не равен Тайсону. Не уважая Тайсона, не получишь боя», - сказал Фьюри-старший британским журналистам.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.