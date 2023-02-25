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Роналду придет на бой блогера Джейка Пола против брата Тайсона Фьюри

Поединок пройдет 26 февраля.
25 февраля 2023 09:56
автор: Максим Скороходов

Рупор нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, журналист Пирс Морган сообщил о планах футболиста посетить бой между Джейком Полом и Томми Фьюри.

«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит этот воскресный бой. Он думает, что это будет отличный поединок - так считают многие, в том числе и мы», - сказал Морган, чьи слова приводят его коллеги из Великобритании.

Джейк Пол - известный блогер, а Томми Фьюри - брат чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, оба не знают поражений в боксерских поединках. Бой между Джейом Полом и Томми Фьюри пройдет 26 февраля в Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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