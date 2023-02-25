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«Не нужно огорчаться. Ты заработал 30 млн долларов». Тайсон дал совет Джошуа после его поражений

Британец дважды подряд был побежден украинцем Александром Усиком.
25 февраля 2023 11:10
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон дал совет британцу Энтони Джошуа после того, как он дважды подряд проиграл украинцу Александру Усику.

«Когда ты отчаиваешься, то теряешь свои таланты. Не нужно сильно огорчаться после поражений. Ты заработал 30 миллионов долларов, так что не стоит переживать. Нужно продолжать работать еще усерднее», - сказал Тайсон зарубежной прессе.

Добавим, что Джошуа уступил Усику чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super.

источник: «Советский спорт»
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«Не нужно огорчаться. Ты заработал 30 млн долларов». Тайсон дал совет Джошуа после его поражений
Британец дважды подряд был побежден украинцем Александром Усиком.
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