«Не нужно огорчаться. Ты заработал 30 млн долларов». Тайсон дал совет Джошуа после его поражений

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон дал совет британцу Энтони Джошуа после того, как он дважды подряд проиграл украинцу Александру Усику.

«Когда ты отчаиваешься, то теряешь свои таланты. Не нужно сильно огорчаться после поражений. Ты заработал 30 миллионов долларов, так что не стоит переживать. Нужно продолжать работать еще усерднее», - сказал Тайсон зарубежной прессе.

Добавим, что Джошуа уступил Усику чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super.