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Отец Фьюри: Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест

Фьюри-старший призвал украинца пересмотреть свои условия.
27 февраля 2023 21:58
автор: Артур Гичунцев

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, недоволен переговорами с командой Александра Усика об организации боя. По словам Фьюри-старшего, украинец должен пойти на уступки в финансовом вопросе.

«Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он и является. Усик не ровня Тайсону. Не уважая Тайсона, не получишь и боя. Вот так все просто. Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест. Так что встань в очередь и тогда, возможно, получишь бой», – заявил отец британца зарубежным СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится в Лондоне и пройдет в апреле 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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