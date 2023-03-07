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Усик ответил экспертам, которые считают, что у него нет шансов в бою против Фьюри

Украинец привел несколько фактов из своей карьеры.
07 марта 2023 11:34
автор: Артур Гичунцев

Украинский боксер Александр Усик высказался о поединке с британцем Тайсоном Фьюри. В частности, он заявил, что не обращает внимания на мнение экспертов, которые считают что у него нет шансов на победу из-за серьезной разницы в габаритах.

«Фьюри – просто большое имя, которое никогда не проигрывало титульный бой WBC. Если Тайсон больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него более длинные руки, это не значит, что это будет его преимуществом. Я боксирую с 15 лет.

И все это время мне говорят, что я не должен заниматься боксом. Они говорят, что я не стану олимпийским чемпионом или чемпионом мира, что мне не стоит подниматься в супертяжелый вес. Но это были мнения людей, которые ничего не достигли», – заявил Усик британским СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится в Лондоне и пройдет в апреле 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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Украинец привел несколько фактов из своей карьеры.
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