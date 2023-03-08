Фьюри – о бое с Усиком: Этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами

Британский боксер Тайсон Фьюри недоволен ходом переговоров по организации поединка с украинцем Александром Усиком.

«Я больше не принимаю участия в решении деловых вопросов, потому что у меня от них сильный стресс и тревожность. Поэтому я предпочитаю не участвовать в этом, ведь однажды я осознал, что бои нельзя устроить сразу же, как я этого хочу. Если сумма меня устраивает, то я соглашаюсь. Но этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами. Поэтому я не участвую в этом дерьме. Я плачу миллионы долларов своим юристам и промоутерам. Пусть они этим занимаются», – заявил тяжеловес зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. Отец британца считает, что гонорар сына должен быть выше, так как он является лучшим боксером мира.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.