Фьюри дал прогноз на возможный бой между Нганну и Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на потенциальный поединок между Деонтеем Уайлдером и Франсисом Нганну.

Ранее экс-чемпион WBC в супертяжелом весе заявил, что хочет провести с бывшем обладателем пояса UFC два боя. Один из них может состояться на ринге, другой в октагоне.

«Нганну большой парень, и он может нокаутировать любого. Но я не думаю, что ему это удастся, потому что Уайлдер нокаутирует его первым», — приводят зарубежные СМИ слова Фьюри.

Добавим, что Нганну оказался не против того, чтобы подраться с Уайлдером.