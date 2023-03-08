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Фьюри дал прогноз на возможный бой между Нганну и Уайлдером

Американец и камерунец могут встретиться в двух поединках.
08 марта 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на потенциальный поединок между Деонтеем Уайлдером и Франсисом Нганну.

Ранее экс-чемпион WBC в супертяжелом весе заявил, что хочет провести с бывшем обладателем пояса UFC два боя. Один из них может состояться на ринге, другой в октагоне.

«Нганну большой парень, и он может нокаутировать любого. Но я не думаю, что ему это удастся, потому что Уайлдер нокаутирует его первым», — приводят зарубежные СМИ слова Фьюри.

Добавим, что Нганну оказался не против того, чтобы подраться с Уайлдером.

источник: «Советский спорт»
Фьюри дал прогноз на возможный бой между Нганну и Уайлдером
Американец и камерунец могут встретиться в двух поединках.
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