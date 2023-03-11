ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В WBA заявили, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля

Бой пройдет в Лондоне.
11 марта 2023 10:54
автор: Артур Гичунцев

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик договорились о проведении поединка. Об этом заявил президент WBA Жилберто Мендоса. По его словам, бой пройдет 29 апреля в Лондоне (Англия).

«Обе стороны уведомили WBA, что согласовали условия», – подчеркнул функционер, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. Отец британца считает, что гонорар сына должен быть выше, так как он является лучшим боксером мира.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
В WBA заявили, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля
Бой пройдет в Лондоне.
11.03.2023 10:54
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Казахстанский боксер Головкин отказался от титула чемпиона WBA в среднем весе
Геннадий должен был драться к кубинцем Ларой.
10.03.2023 11:00
Бокс
автор: Максим Скороходов
Фьюри дал прогноз на возможный бой между Нганну и Уайлдером
Американец и камерунец могут встретиться в двух поединках.
08.03.2023 15:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри – о бое с Усиком: Этим парням нравится тянуть все месяцами и даже годами
Британец недоволен ходом переговоров.
08.03.2023 10:46
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик ответил экспертам, которые считают, что у него нет шансов в бою против Фьюри
Украинец привел несколько фактов из своей карьеры.
07.03.2023 11:34
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Мурат Гассиев — амбассадор БК «Лига Ставок» 
Мурат Гассиев — амбассадор БК «Лига Ставок» 
Новым амбассадором компании стал Мурат Гассиев — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.
06.03.2023 14:38
Бокс
автор: Сергей Иванов
Гассиев одержал победу над Балогуном и завоевал интерконтинентальный титул WBA
Бой завершился во втором раунде.
04.03.2023 09:00
Бокс
автор: Сергей Иванов
Российский боксер Гассиев получил гражданство Армении
Российский боксер Гассиев получил гражданство Армении
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе сможет выступать на международных турнирах под армянским флагом.
01.03.2023 19:28
Бокс
Отец Фьюри: Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест
Фьюри-старший призвал украинца пересмотреть свои условия.
27.02.2023 21:58
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Не нужно огорчаться. Ты заработал 30 млн долларов». Тайсон дал совет Джошуа после его поражений
Британец дважды подряд был побежден украинцем Александром Усиком.
25.02.2023 11:10
Бокс
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика