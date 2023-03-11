В WBA заявили, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик договорились о проведении поединка. Об этом заявил президент WBA Жилберто Мендоса. По его словам, бой пройдет 29 апреля в Лондоне (Англия).

«Обе стороны уведомили WBA, что согласовали условия», – подчеркнул функционер, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. Отец британца считает, что гонорар сына должен быть выше, так как он является лучшим боксером мира.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.