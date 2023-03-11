Нганну – о бое против Уайлдера: Мы пришли к устному соглашению

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что хочет продолжить карьеру на боксерском ринге и может встретиться с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

«У нас было несколько разговоров и мы пришли к устному соглашению», – добавил боец в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, Нганну выступал в UFC с декабря 2015-го по январь 2022-го. За это время камерунец провел 12 боев и одержал 10 побед, потерпев 2 поражения. По официальным данным, тяжеловес покинул лигу из-за финансовых разногласий с руководством по новому контракту.

Что касается Уайлдера, то американец – бывший чемпион мира по версии WBC. За всю карьеру он одержал 43 победы и потерпел 2 поражения.