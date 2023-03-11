Белью оценил решение Усика согласиться на 30 процентов гонорара за бой с Фьюри

Британский боксер Тони Белью отреагировал на решение украинца Александра Усика согласиться на 30% общего гонорара за титульный бой против британца Тайсона Фьюри.

Напомним, что ранее WBA сообщила, что Усик и Фьюри согласовали условия боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Лондоне 29 апреля.

«Нельзя не уважать этого человека! Он продает себя и три своих чемпионских пояса за маленькие деньги. Все потому, что он хочет стать лучшим в мире и помочь своей стране», — написал Белью в социальных сетях.

К слову, Усик провел 20 боев в профессиональном боксе и одержал 20 побед. На счету Тайсона Фьюри 33 выигрыша в 34 поединках.