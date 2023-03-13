Усик обратился к Фьюри: Хватит ныть и прятаться. Подпиши контракт или освободи пояс

Украинский боксер Александр Усик в жесткой форме обратился к британцу Тайсону Фьюри. В частности, он призвал потенциального соперника подписать контракт на поединок, либо оставить чемпионский пояс.

«Жадное пузо, пункт о реванше был инициирован твоей стороной, а не моей. Хватит ныть и прятаться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужно звание абсолютного чемпиона, а не твои дурацкие игры», – заявил украинец в соцсети.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. Отец британца считает, что гонорар сына должен быть выше, так как он является лучшим боксером мира.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.