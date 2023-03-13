Промоутер Усика – о поведении Фьюри: Пузо ищет варианты, чтобы отказаться от боя. Какой позор

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, отреагировал на заявление британца Тайсона Фьюри. Напомним, последний предложил Усику провести поединок без права на реванш.

«Как мы и предполагали, Пузо ищет варианты, чтобы отказаться от боя.

Невозможно, чтобы у человека было столько страха. Какой позор. Стыдно перед его поклонниками», – написал менеджер в соцсети.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. Отец британца считает, что гонорар сына должен быть выше, так как он является лучшим боксером мира.

Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.