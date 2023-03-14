«Энергетика у девчонок очень мощная». Минспорта РФ Матыцин о подготовке женской сборной по боксу

Министр спорта России Олег Матыцин встретился с женской сборной России по боксу в Нью-Дели в преддверии чемпионата мира, сообщается в Telegram-канале министерства спорта.

«Энергетика у девчонок очень мощная, вся команда отлично готова. Очень важно, что в это непростое время команда выступает под российским флагом и, я надеюсь, мы услышим гимн России в честь победителей. Уверен, что пример Международной ассоциации бокса (IBA) окажет позитивное влияние на решения других международных федераций», - цитирует Матыцина источник.

Ранее IBA разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации под национальным флагом и гимном.

Также Матыцин в ходе поездки в Индию встретился с президентом Олимпийской ассоциации Пилавуллаканти Текшкаппарампил Уша и министром по делам молодежи и спорта страны Анурагом Сингзом Тхакуром. Министр примет участие в совещании руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физкультуры и спорта стран Шанхайской организации сотрудничества.