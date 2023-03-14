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Тайсон Фьюри: Усик, ты уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу

Очередной выпад от британского боксера.
Тайсон Фьюри: Усик, ты уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу
14 марта 2023 16:34
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Keystone Press Agency

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри устроил выпад в адрес украинца Александра Усика.

В частности, он заявил, что пребывает в отличной форме и готов выйти на ринг уже в ближайшие выходные.

«Усик, ты пучеглазый, уродливый кролик. Уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу», – добавил британец в соцсети.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. При этом президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что боксеры согласовали все детали сделки и проведут бой 29 апреля в Лондоне (Англия).

К слову, украинский боксер является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Он не проиграл ни одного поединка в карьере. Фьюри также идет без поражений.

источник: «Советский спорт»
Тайсон Фьюри: Усик, ты уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу
Тайсон Фьюри: Усик, ты уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу
Очередной выпад от британского боксера.
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