Тайсон Фьюри: Усик, ты уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри устроил выпад в адрес украинца Александра Усика.

В частности, он заявил, что пребывает в отличной форме и готов выйти на ринг уже в ближайшие выходные.

«Усик, ты пучеглазый, уродливый кролик. Уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу», – добавил британец в соцсети.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик не могут договориться о поединке из-за финансовых разногласий. При этом президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что боксеры согласовали все детали сделки и проведут бой 29 апреля в Лондоне (Англия).

К слову, украинский боксер является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Он не проиграл ни одного поединка в карьере. Фьюри также идет без поражений.