Промоутер Фьюри: Бой с Усиком состоится. Все остальное, черт возьми, неважно

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, заверил болельщиков, что поединок с украинцем Александром Усиком состоится.

«Я не хочу говорить о сроках, это уже не столь важно. Это все, черт возьми, неважно. Бой состоится. Вот и все», – заявил менеджер YouTube-каналу iFL TV.

По последним данным, боксеры не могли договориться о бое из-за финансовых разногласий. Кроме того, Фьюри не хотел вносить в соглашение пункт об обязательном реванше.

Добавим, что Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.