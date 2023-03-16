WBC обязал Бетербиева начать переговоры с Каллумом Смитом об обязательном бое

Всемирный боксерский совет (WBC) потребовал от команды чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева начать переговоры с Каллумом Смитом об обязательном бое, сообщают американские СМИ.

Конечный срок переговоров назначен на 11 апреля. После этого срока будут назначены промоутерские торги.

Бетербиев провел на профессиональном ринге 19 боев и во всех победил, у Смита 30 боев, в которых он побеждал 29 раз. Одно поражение Смит потерпел от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

Бетербиев в бою в январе нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде.