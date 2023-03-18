Альварес намерен взять реванш у Бивола

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что планирует взять реванш у россиянина Дмитрия Бивола.

Напомним, что их первый бой состоялся 7 мая 2022 года. Бивол защитил титул WBA Super в полутяжелом весе. Поединок завершился по итогам 12 раундов.

«Реванш - моя цель, но сейчас мы должны пройти через бой и вновь можно начать говорить о реванше с Биволом. В боксе никогда не можешь быть уверен, что все произойдет так, как все говорят. Буду проводить тренировки на все 100% и не буду таким самоуверенным», - приводит слова Альвареса зарубежное СМИ.

Отметим, что на счету 32-летнего боксера 58 побед и два поражения.