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WBA обязала Усика и Фьюри подписать контракт на бой до 1 апреля

В противном случае соперником Усика станет британец Дюбуа.
19 марта 2023 17:51
автор: Александр Евграфов

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика подписать контракт на бой до 1 апреля, сообщил в соцсетях президент WBA Хильберто Мендоса.

Ранее сообщалось, что обе стороны подтвердили договоренность о проведении боя. Однако стороны разошлись в деталях. Сторона Фьюри сообщила, что объединительный бой пройдет 29 апреля. Если сторонам не удастся прийти к соглашению, то украинец обязан будет начать переговоры о бое с британцем Даниелем Дюбуа.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 34 боя, чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усик – 20. Оба боксера не знают поражений.

источник: «Советский спорт»
WBA обязала Усика и Фьюри подписать контракт на бой до 1 апреля
В противном случае соперником Усика станет британец Дюбуа.
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