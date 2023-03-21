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Тренер Фьюри – о бое против Усика: Тайсону придется тренироваться мега-усердно

Поединок, скорее всего, пройдет в апреле 2023 года.
21 марта 2023 22:25
автор: Артур Гичунцев

Шугар-Хилл Стюард, тренер британского боксера Тайсона Фьюри, высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком. По последним данным, бой пройдет в апреле 2023 года.

«Тайсону придется тренироваться мега-усердно. Остается совсем мало времени, но я верю, что у него есть физический потенциал, чтобы справиться с ситуацией», – сказал специалист британскому ТВ.

Добавим, что Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
Тренер Фьюри – о бое против Усика: Тайсону придется тренироваться мега-усердно
Поединок, скорее всего, пройдет в апреле 2023 года.
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