Тренер Фьюри – о бое против Усика: Тайсону придется тренироваться мега-усердно

Шугар-Хилл Стюард, тренер британского боксера Тайсона Фьюри, высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком. По последним данным, бой пройдет в апреле 2023 года.

«Тайсону придется тренироваться мега-усердно. Остается совсем мало времени, но я верю, что у него есть физический потенциал, чтобы справиться с ситуацией», – сказал специалист британскому ТВ.

Добавим, что Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.