Менеджер Усика объявил об отмене поединка с Тайсоном Фьюри

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, заявил, что его клиент не будет драться с Тайсоном Фьюри 29 апреля. По словам агента, стороны не смогли уладить некоторые детали соглашения.

«Сколько бы Усик не шел на компромисс, его подталкивали к большему», – отметил Климас в беседе с зарубежными СМИ.

По данным источника, украинец согласился на 30% общего гонорара за бой против Фьюри, однако стороны не смогли уладить другие детали контракта. Отмечается, что Усик закрыл свой тренировочный лагерь и будет планировать подготовку к следующему бою.