Уайлдер готов заменить Фьюри в бою против Усика

Американский боксер Деонтей Уайлдер заинтересован в проведении боя против украинца Александра Усика. Об этом заявил менеджер американца Шелли Финкель.

«Если поединок с Александром Усиком станет доступен, Деонтей Уайлдер мгновенно согласится на него», – отметил агент для зарубежных СМИ.

Напомним, Усик долгое время вел переговоры с британцем Тайсоном Фьюри, однако, стороны так и не смогли согласовать условия контракта. По словам менеджера украинца, Эгиса Климаса, сделка провалилась, так как Усик устал постоянно идти на уступки в финансовых вопросах.