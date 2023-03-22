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Промоутер Фьюри объяснил, почему британец не смог договориться с Усиком о проведении боя

По словам Фрэнка Уоррена, всему виной требования украинской стороны.
22 марта 2023 21:51
автор: Артур Гичунцев

Украинец Александр Усик требовал включить в договор о поединке с Тайсоном Фьюри пункт об обязательном реванше. Такое заявление сделал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Знаете, почему им нужен пункт о матче-реванше? Потому что это гарантированные два гонорара. Где они заработают такие деньги, как за два боя с Тайсоном?» – заявил промоутер британским СМИ.

Ранее менеджер Усика, Эгис Климас, заявил, что переговоры провалились, так как украинец устал идти на уступки в финансовых вопросах.

источник: «Советский спорт»
Промоутер Фьюри объяснил, почему британец не смог договориться с Усиком о проведении боя
По словам Фрэнка Уоррена, всему виной требования украинской стороны.
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